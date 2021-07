Op de Vierhoutenstraat in Den Haag is afgelopen nacht een man in zijn hand gestoken. Een verdachte van de steekpartij werd aangehouden.

Er kwam rond 1.00 uur een melding binnen over een steekpartij. Op straat werd een man aangetroffen met een verwoning aan zijn hand. De verwondingen van de man vielen mee, dus er hoefde geen ambulance te komen. Hij bezocht op eigen gelegenheid het ziekenhuis om zijn hand te laten controleren.

In een woning werd de verdachte van de steekpartij aangehouden, hij is naar het politiebureau gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.