Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag op zijn zijkant beland bij een eenzijdig ongeluk op de Poeldijkseweg in Den Haag. De bestuurder is behandeld door ambulancepersoneel en zonder spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Even na 2.00 uur ging het door een nog onbekende oorzaak mis.

De bestuurder van de auto verloor de macht over het stuur en kwam met haar auto op de zijkant tot stilstand.