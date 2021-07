De vaccinatiegraad in Den Haag is vorig jaar licht gestegen. Meer kinderen zijn beschermd tegen ziektes als mazelen, meningokokken en de bof. Maar de benodigde grens van 95 procent om uitbraken te voorkomen, is nog niet in zicht.

Het RIVM brengt ieder jaar een rapport uit over de vaccinaties die Nederlandse kinderen krijgen tegen twaalf besmettelijke ziektes. Het percentage Haagse kleuters dat een DKTP-prik (tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio) heeft gehad, is 89,1. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde van 92 procent én onder de gewenste grens van 95 procent, de norm die de WHO hanteert voor het tegengaan van een mazelenuitbraak. In 2019 waren er nog uitbraken van de ziekte bij kinderdagverblijven in de stad.

In Nederland is de vaccinatiegraad het laagst in de vier grote steden en in delen van de Biblebelt, waar sommige ouders uit geloofsovertuiging hun kinderen niet laten inenten. Uit een analyse van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) blijkt dat de deelname aan de vaccinaties het hoogst is onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond.

De vaccinatiegraad in Den Haag is ook onder peuters licht gestegen, net als het jaar daarvoor. Zo is 89,5 procent van de tweejarigen nu ingeënt. Het RIVM meldde vorig jaar dat dit bij 88,7 procent van de tweejarigen het geval was.