Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een steekpartij op de Prinsengracht in Den Haag. Volgens omstanders werd de man gestoken tijdens een ruzie in café Triple B.

Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT), werden gealarmeerd. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer nagekeken en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De inzet van het MMT werd geannuleerd.

De verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht en sindsdien ontbreekt van hen ieder spoor. Agenten hebben in de omgeving gezocht, maar konden de dader(s) niet vinden. "We zijn op zoek naar twee mannen", meldt de politie. "De eerste verdachte is een man met donkere huidskleur en zwart haar. Hij heeft een grijze baard en droeg een blauwe korte broek en zwart shirt."

De andere man die de politie zoekt is een man met donkere huidskleur. "Hij is kaal en droeg een zwarte jas en grijze broek."

De politie heeft de omgeving voor de horecagelegenheid afgezet met linten en doet onderzoek.