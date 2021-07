Drie mannen zijn dinsdagavond een woning aan de Haagse Lamarckstraat binnengegaan. De politie zoekt naar getuigen.

Rond 20.30 uur werd er aangebeld bij de woning aan de Lamarckstraat. Toen de bewoner opendeed en in gesprek ging met de man die had aangebeld, kwamen er opeens nog twee mannen tevoorschijn.

De bewoner werd tegen de grond gewerkt en de drie mannen drongen de woning binnen. De politie laat weten dat het leek of de mannen op zoek waren naar iemand anders dan de bewoner, afgaande op wat zij tegen de bewoner zeiden.

Zo snel als ze binnenkwamen, gingen ze ook weer weg. Het drietal heeft niets meegenomen. Doordat de bewoner snel tegen de grond werd gewerkt, is er slechts een beperkt signalement bekend. De man die aanbelde was vermoedelijk een Bulgaarse man in witte schilderskleding van 25 tot 30 jaar oud met een slank postuur en een lengte van ongeveer 1,72 meter.

De tweede man was vermoedelijk eveneens Bulgaars, droeg donkere kleding en een donker petje. Hij had een donker baardje en wordt door het slachtoffer op ongeveer dertig jaar oud geschat. De laatste verdachte sprak eveneens Bulgaars, had een stevig postuur en donkere kleding en wordt geschat op tussen 35 en 40 jaar oud. Het slachtoffer zelf is van Bulgaarse afkomst.