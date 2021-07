Twee minderjarige verdachten van de dodelijke steekpartij op de Rijswijkseweg in mei hebben zich gemeld bij de politie. De jongens van vijftien en zeventien jaar oud meldden zich nadat ze dinsdagavond herkenbaar in beeld zijn gebracht in opsporingsprogramma Team West.

De vijftienjarige, die in Zoetermeer woont, meldde zich direct na de uitzending. Een dag later stapte de zeventienjarige jongen uit Den Haag naar de politie. De twee zitten in alle beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Momenteel zitten er zeven verdachten vast voor de fatale steekpartij op de Rijswijkseweg. Op de avond van 6 mei werd de zeventienjarige Myron opgewacht en doodgestoken door een groep.