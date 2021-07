Een fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval met een auto. Dat gebeurde donderdag rond 13.00 uur op De Werf in Den Haag.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de betrokken auto een flinke beschadiging op het raam heeft.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. Hoe het met de fietser gaat, is niet duidelijk.