Drie Haagse growshops moeten de komende zes maanden dicht. Dat bepaalde burgemeester Jan van Zanen. De sluitingen moeten de openbare orde herstellen en een signaal afgeven aan zowel drugscriminelen als aan omwonenden dat er hard wordt opgetreden tegen deze vorm van ondermijning.

De growshops zijn gevestigd aan de Weimarstraat, de Apeldoornselaan en de Lekstraat. Deze ondernemingen deden zich voor als tuincentra, maar verkochten in werkelijkheid producten voor de professionele hennepteelt, aldus de gemeente. "Daarmee vormen zij een belangrijke schakel in het criminele drugscircuit."

In april heeft het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) meerdere panden gecontroleerd. In de growshops werden middelen aangetroffen die gebruikt worden bij het verbouwen van wietplanten op grote schaal. Er zijn onder meer tuinaarde, groeimiddelen voor hennepplanten en ventilatoren in beslag genomen. "Laat dit een helder signaal zijn naar andere growshops in Den Haag. Ondermijnende criminaliteit pakken we stevig aan", zegt burgemeester Jan van Zanen.

Bij twee van de drie panden heeft de eigenaar het huurcontract ontbonden. De eigenaar van het pand aan de Apeldoornselaan gaf eerder al aan met een groot probleem te zitten. Het lukte hem om nieuwe huurders te vinden voor het winkelpand, maar die zullen eerst een half jaar moeten wachten.