Een verkeersregelaar die automobilisten waarschuwde voor de 'horrorpoller' in de Escamplaan, is mishandeld door een van de bestuurders die hij waarschuwde. Dat bleek gisteravond tijdens een ingelast debat over de poller, waar inmiddels al 24 auto's op zijn geknald. De gemeente bekijkt of de situatie aangepast moet worden.

De gemeenteraad vergaderde gisteren over de poller in de Escamplaan bij het HagaZiekenhuis na de serie ongelukken die zich er de afgelopen weken voordeed. Het ging maar liefst 24 keer mis. Groep de Mos vroeg daarom een debat aan over de ongevalshotspot.

Na de vele ongelukken zijn extra waarschuwingsborden geplaatst. Ook ging de politie bekeuren. Automobilisten mogen namelijk het bewuste deel van de Escamplaan niet in, omdat er alleen hulpdiensten en lijnbussen mogen rijden. Maar niet alle automobilisten zijn bekend met de nieuwe verkeerssituatie. Sommigen rijden achter de bus aan en klappen vervolgens op de poller die na de bus weer omhoog komt.

Nadat auto nummer 24 met hoge snelheid de paal compleet uit de weg reed, zijn verkeersregelaars ingezet. Zij wijzen de bestuurders op de poller en dat ze beter om kunnen rijden. "Ik spreek mijn afschuw uit dat een automobilist het nodig vond om een verkeersregelaar te mishandelen. Gelukkig is die persoon aangehouden", zei verkeerswethouder Robert van Asten.

Van Asten nam zelf ook een kijkje bij het omstreden punt en zag daar dat bestuurders zelfs met de aanwezigheid van verkeersregelaars nog probeerden door te rijden. "Zolang de poller eruit ligt, blijven de verkeersregelaars nog staan. In de tussentijd kijken we opnieuw naar de situatie, ook vanuit verkeerspsychologisch oogpunt. Een herinrichting met het verplaatsen van de poller is wel heel rigoureus, maar ik sluit het niet uit." Ook wordt gekeken of camera's een uitkomst kunnen bieden, in plaats van de poller.