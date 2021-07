Na een feestje van een Haagse studentenvereniging zijn er ongeveer vijftig mensen positief getest op het coronavirus. Het gaat om studenten van de Haagse Hotelschool.

Zij waren afgelopen donderdag en vrijdag aanwezig bij een feestje van een studentenvereniging die aan de hotelschool is verbonden. Het feestje vond niet plaats in het schoolgebouw en was ter afsluiting van het schooljaar.

Er waren studenten uit alle vier de leerjaren aanwezig op het feestje. Het gaat om ongeveer vijftig coronabesmettingen, laat een woordvoerder van de school weten. Toen vrijdag bekend werd dat er mensen besmet waren geraakt, zijn alle feestactiviteiten voor het weekend afgelast.

Het schooljaar is inmiddels ten einde, dus het heeft geen gevolgen voor de studies van de studenten. De meesten hebben vorige week al uitgecheckt om naar huis te gaan, er zitten nog vijf mensen intern in quarantaine. Of het bij deze vijftig besmettingen blijft, is niet duidelijk. "Het schooljaar is ten einde, dus meer weten wij ook niet. Het zou kunnen dat studenten die inmiddels al thuis zijn, positief getest hebben."