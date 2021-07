Bewoners van de appartementen naast de woning waar vrijdag een balkon instortte, laten ook hun constructies controleren. Dat laat de Vereniging van Eigenaren van het aangrenzende complex Oldenhove, waar ook de Albert Heijn gevestigd is, weten.

Afgelopen vrijdag kwam aan de Laan van Meerdervoort een vrouw om het leven nadat haar balkonhek afbrak. Ze viel van de tweede verdieping naar beneden, kwam ongelukkig terecht op een paal en overleed. Waardoor het ijzeren hekwerk het begaf, is nog niet duidelijk. De Vereniging van Eigenaren (vve) van het naastgelegen complex Oldenhove neemt geen risico. Een medewerker van de beheermaatschappij laat weten dat het kapotte balkon niet tot hun vve behoort, maar dat ze toch uit voorzorg wel de balkons controleren die wél van hun complex zijn.

Het is niet de eerste keer dat zich problemen met voordoen met balkons. Nog geen maand geleden moest aan de Laan van Copes Cattenburch een deel van de stoep worden afgezet omdat een balkon leek te verbrokkelen. Het overhangende deel werd daarna snel in de steigers gezet. Ook de balkons van de naastgelegen panden zouden worden nagekeken, zo liet althans een medewerker van de Thaise ambassade weten. Die is twee deuren verder gevestigd, maar is ook voorzien van een kenmerkend balkon, waarvandaan de Thaise vlag wappert.

Anderhalf jaar geleden stortte een student (19) naar beneden aan de Frederik Hendriklaan. Ook hier was een afgebroken hek de boosdoener. Het slachtoffer raakte zwaargewond en moest worden gereanimeerd. Hij brak zijn nek en rug en lag een week in coma. De gemeente gaf daarna opdracht aan de eigenaar van het pand om het hek weer te repareren en zou daarna controleren of de constructie weer aan de bouwkundige eisen voldoet.