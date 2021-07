Door een ongeluk op knooppunt Prins Clausplein is de A12 richting Utrecht daar dicht. "Ook de verbindingswegen vanaf de A4 naar de A12 richting Utrecht zijn afgesloten", meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn naar het knooppunt gesneld om de slachtoffers bij te staan. Wat er precies aan de hand is, is vooralsnog onduidelijk. Volgens calamiteitensite Regio15 gaat het om een ongeluk waarbij een motorrijder betrokken is.

Verkeer vanuit Den Haag kan nog wel de A4 op. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via de A4, A13 en A20.