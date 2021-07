Agenten van politiebureau Jan Hendrikstraat in Den Haag hebben afgelopen nacht de achtervolging ingezet toen een snorfietser aan hen probeerde te ontkomen.

"We wilden de bestuurder van een snorfiets controleren", legt de politie uit. "Maar de verdachte besloot hieraan geen gehoor te geven. Hij negeerde het stopteken". Vervolgens deed de bestuurder zijn uiterste best om weg te komen. "Hij reed over voetpaden en dacht ons te slim af te zijn door nauwe straatjes te pakken." Toch wisten de agenten de man vast te rijden en aan te houden.



"Hij bleek onder invloed van alcohol en van drugs. Ook had de man geen rijbewijs." Het rijbewijs dat hij bij zich had was nep. Daarbij werd nog een groot mes aangetroffen bij de verdachte. "Al met al, een hele hoop bekeuringen verder en voor deze nacht één gevaarlijk persoon op de weg minder."