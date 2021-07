De politie heeft zaterdagavond een zwaargewond slachtoffer gevonden nadat er een melding was binnengekomen van een steekpartij in een flat in de Johan Willem Frisolaan in Leidschendam.

Meerdere hulpdiensten rukten uit. Bij aankomst troffen zij iemand met verwondingen aan. Na behandeling door ambulancepersoneel is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Een politieauto reed met spoed achter de ambulance aan", meldt calamiteiten site Regio15. "Er is verder geen onderzoek geweest bij de woning."