De computerwinkel Bionic aan de Dierenselaan in Den Haag is zaterdagavond overvallen.

Twee mannen waren de winkel binnengedrongen en zijn daarna met onbekende buit op de vlucht geslagen. Agenten hebben in de omgeving gezocht, maar hebben de verdachten niet aangetroffen. "Wij zijn op zoek naar twee lichtgetinte jongens", laat de politie weten.



De eerste dader droeg een grijze trui met zwarte capuchon, een zwarte bodywarmer, groene joggingbroek en zwarte Nike schoenen met witte zool. "De ander had roodbruin haar met blonde krullen, mogelijk een pruik. Hij droeg een zwart vest, zwarte joggingsbroek en zwarte schoenen met zwarte zool."



Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.