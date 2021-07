Twee gemaskerde mannen zijn zaterdagochtend een woning binnen gevallen aan de Ransdorpstraat in Den Haag. De bewoner werd bedreigd met een wapen door de twee indringers.

Omstreeks 9.30 uur werd er bij de bewoners aan de Ransdorpstraat aangebeld. Twee zwartgeklede mannen drongen vervolgens de woning binnen, meldt de politie.

Doordat de bewoner snel vanaf zijn balkon om hulp riep, hebben de twee mannen de woning zonder buit verlaten. De overvallers zijn te voet gevlucht in de richting van de Medemblikstraat, waarna zij in de richting van de Volemdamstraat zijn gerend en uit het zicht zijn verdwenen, aldus de politie.

De recherche doet op dit moment onderzoek naar de woninginbraak. De politie is op zoek naar de verdachten en komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben in de omgeving van de Ransdorpstraat dat met deze overval te maken kan hebben.

Volgens het slachtoffer en zijn zoon, die de overvallers de woning uit zag vluchten, zijn de mannen ongeveer 25 jaar oud. Zij waren zwart gekleed en gemaskerd.