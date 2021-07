Een persoon is vrijdagavond overleden na een val. Vermoedelijk viel deze persoon van het balkon op drie hoog, laat de politie weten.

Het balkon lijkt geen reling te hebben. De politie is bezig met onderzoek. De Laan van Meerdervoort, waar het ongeluk gebeurde, is afgesloten.



Het slachtoffer viel rond 19.45 uur naar beneden en overleefde dat niet. Onder de woning zit een Albert Heijn, die op het moment van het ongeluk open was. Daardoor hebben veel mensen het ongeluk zien gebeuren.

Naast een ambulance werd ook de traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn of haar verwondingen.