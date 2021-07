Een 32-jarige vrouw uit Rijswijk is vanmiddag overleden nadat zij op haar scooter door een auto werd geraakt. Dat gebeurde op de Schaapweg in Rijswijk. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en overleed later in het ziekenhuis.

De scooterrijder werd rond 14.30 uur tijdens het oversteken geraakt door de Maserati. Het wegdek lag bezaaid met onderdelen van de scooter.

De politie heeft de Schaapweg aan twee kanten afgesloten en doet uitgebreid onderzoek. Door de afzetting staat er een lange file op de Generaal Spoorlaan en de Sammersweg.