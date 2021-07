Een scooterrijder is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Schaapweg in Rijswijk. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd.

De scooterrijder kwam hard tegen de voorruit van de Maserati aan door de botsing. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het wegdek ligt bezaaid met onderdelen van de scooter.

De politie heeft de Schaapweg aan twee kanten afgesloten en doet onderzoek.