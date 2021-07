Een auto is vrijdagochtend total loss geraakt bij een botsing op de Erasmusweg in Den Haag. Eén persoon is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

Door een nog onbekende oorzaak waren er twee auto's tegen elkaar gebotst. Daarbij is onder andere ook een verkeerslicht omver gereden. Getuigen verklaren dat de zwaarbeschadigde auto op hoge snelheid reed.

De politie heeft een groot deel van de kruising afgezet en verricht onderzoek.