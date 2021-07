Leden van de Haagse Hindoestaanse tempel Ram Mandir hebben 3.000 handtekeningen opgehaald voor strengere beveiliging in de straat. Het gebedshuis is sinds 2005 vaker het doelwit geweest van vernielingen omdat er beelden van goden als Ganesha en Shiva voor het raam staan.

De ramen van de tempel in de Mijtensstraat in de Schilderswijk waren afgelopen maart wederom ingegooid. De dader werd door een bewakingscamera gefilmd. Op de beelden die in opsporingsprogramma Team West te zien waren, is duidelijk te zien dat de man op de tempel komt af rennen en iets uit zijn zak haalt. De man is nog niet opgepakt.

De initiatiefnemers zullen de drieduizend handtekeningen binnenkort samen met raadslid Janice Roopram overhandigen aan burgemeester Jan van Zanen. Ze eisen strenge veiligheidsmaatregelen in de straat. Ook willen ze een bewustwordingscampagne te starten in de wijk om het probleem onder de aandacht te brengen bij alle inwoners.

"Het is zeer pijnlijk om als Hindoe te zien hoe doelbewust de aanval is ingezet op de godsbeelden", zegt de politica van Groep de Mos.

Roopram diende eerder dit jaar al raadvragen in. Dat deed ze eerder in 2018, toen eveneens de ruiten van Ram Mandir werden ingegooid. De spanningen in de wijk liepen hoog op nadat een Hindoestaanse motorclub had aangekondigd om te komen protesteren.

Na de vernieling in 2018 werden er door de gemeente tijdelijk camera's opgehangen in de Mijtenstraat, maar die verdwenen na een jaar weer. Roopram en leden van de tempel willen deze camera's weer terug zien. Ook buurtpreventie, jongerenwerkers, extra surveilleren van politie en meer handhavers op straat worden geopperd om de veiligheid te verbeteren.

"Ik verwacht en hoop dat alle religieuze instellingen de boodschap verkondigen aan hun volgers om respectvol om te gaan met mensen die een andere geloofsovertuiging belijden. En dat er nu eindelijk een einde komt aan de aanval op Ram Mandir, aan de aanval op het Hindoeïsme", aldus Roopram.