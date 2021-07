Een vrouw is donderdagmiddag om het leven gekomen nadat zij werd aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde bij het winkelcentrum op het Alphons Diepenbrockhof, voor de Jumbo.

De kleine vrachtwagen reed achterruit. De chauffeur zag de vrouw, die daar waarschijnlijk liep met haar rollator, over het hoofd en reed tegen haar aan. Er wordt onderzoek gedaan door de politie en de verkeersongevallenanalyse.

Een vrouw in haar scootmobiel zat donderdagmiddag aangeslagen op het plein. Ze keek geschrokken naar de plek waar het ongeluk was gebeurd. Zij had alles zien gebeuren. "Eng... De chauffeur, een jonge man, was erg aangedaan."