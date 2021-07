Twee agenten die in november een 36-jarige man hebben doodgeschoten, worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) handelden zij uit noodweer.

Op 17 november kwamen de agenten af op een melding van een verwarde man die met een groot vleesmes in de buurt van een kinderdagverblijf aan de Carelshavenstraat liep. Vrijwel meteen toen zij uitstapten, zagen zij de man met het mes in zijn hand op hen afkomen.

De agenten riepen: "Laat dat mes vallen!", maar de man bleef doorlopen, ook toen één van de agenten pepperspray in zijn ogen spoot. Ook een waarschuwingsschot in de lucht maakte geen einde aan de dreigende situatie.

De man versnelde zijn pas en rende richting de andere agent, met het vleesmes nu geheven op borsthoogte. De diender stapte naar achteren, probeerde tussen de geparkeerde auto's door weg te komen, maar kwam daarbij ten val.

Reanimatie

Toen de man met het vleesmes op enkele meters afstand was en nog altijd naar de tweede agent toe rende, schoot deze uit zelfverdediging. De man zakte daarna zwaargewond in elkaar bovenop de agent. De politiemensen zetten daarop de reanimatie in en belden een ambulance.

De 36-jarige verwarde man overleed later die dag in het ziekenhuis. De Rijksrecherche startte een onderzoek naar het handelen van de agenten. Dat gebeurt altijd wanneer een dienstwapen gericht wordt gebruikt. De situatie was voor hen zo gevaarlijk dat schieten op de gewapende man gerechtvaardigd was, zo concludeert de officier van justitie. De zaak tegen de agenten wordt geseponeerd.