Tijdens de protestactie van Viruswaarheid op het Malieveld zaterdag is geen muziek toegestaan. "Dit om te voorkomen dat het te gezellig wordt en mensen te dicht bij elkaar gaan staan", legt de woordvoerder van de burgemeester uit.

De keuze is gemaakt naar aanleiding van eerdere protestacties tegen de coronamaatregelen. "Toen zagen we dat mensen door muziek al snel dichter bij elkaar gingen staan dan de bedoeling was."

Van tevoren moet de organisatie een helder plan indienen, waarin ook moet worden vastgelegd hoe de coronamaatregelen worden nageleefd. Hulpdiensten zullen daar op toezien. "Als ze zich niet aan het plan houden, dan worden ze daar op aangesproken."