De bekende WhatsApp-fraude waarin oplichters zich voordoen als een familielid met acute geldproblemen kennen we, en ook deze Hagenaar liet zich niet zomaar in de val lokken. Toch is hij alsnog duizenden euro's armer.

De politie in de Haagse wijk Loosduinen waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting via WhatsApp. Het slachtoffer, een man uit Den Haag, werd op de bekende manier via WhatsApp benaderd door zijn 'dochter'. Volgens de politie had hij meteen door dat hij met oplichters te maken had en ging hij dus niet in op het verzoek om geld over te maken.

Doordat de man niet inging op het bericht leek het probleem verholpen, maar later die avond werd de man opgebeld door een zogenaamde ING-medewerker. Er zou geprobeerd zijn geld van zijn bankrekening af te halen, zo werd hem aan de telefoon verteld. Met het berichtje eerder die dag in zijn achterhoofd, schrok de man. De 'medewerker' deed alsof hij van alles probeerde om het probleem op te lossen, maar dat niks lukte. De laatste optie was, zo vertelde de 'medewerker', om zijn pincode te geven. Iemand van de bank zou vervolgens langskomen om de pinpas op te halen.

De man vertrouwde het telefoontje en besloot zijn pincode te geven. Niet veel later stond er inderdaad iemand voor de deur om de pinpas van de man te halen zodat het probleem zou kunnen worden opgelost.

Een beslissing die de man niet nog een keer zal maken. Een paar uur later belde een echte bankmedewerker van de ING op om de man te waarschuwen. Was hij het die achter de vele pintransacties zat? Er was in korte tijd duizenden euro's van zijn bankrekening afgehaald.

De rekening van de man werd direct geblokkeerd, maar het kwaad was al geschied. De politie waarschuwt dan ook voor deze nieuwe vorm van WhatsApp-fraude - die verder gaat dan alleen een berichtje - nu veel mensen de bekende fraudetrucs doorhebben. 'Wees alert en geef nóóit je pincode door, ook niet aan bankmedewerkers', is het devies van de politie Loosduinen.