De politiehelikopter vloog woensdagavond enige tijd boven de Willem Beukelszoonstraat in Scheveningen. Ook meerdere politiewagens zijn naar de straat gesneld.

Volgens omstanders is een aantal studenten in de straat bedreigd met een vuurwapen.

"De politie heeft inmiddels bewijsmateriaal veiliggesteld", meldt calamiteitensite Regio15. "Een persoon is aangehouden, de ander is nog voortvluchtig." De politiehelikopter vloog over de omgeving op zoek naar de verdachte. Ook zijn er speurhonden ingezet.

Een deel van de omgeving is afgezet en agenten doen een buurtonderzoek.