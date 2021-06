De politie vermoedt geen opzet bij de ontploffing van een bestelbus in de Hoogaarsstraat in Den Haag. De ontploffing werd vermoedelijk veroorzaakt door een lekkende gasfles in combinatie met een externe ontstekingsbron.

De straat in Scheveningen werd dinsdagochtend opgeschrikt door een harde knal. Twintig huizen raakte beschadigd door de schokgolf van de explosie. Bewoners werden tijdelijk ergens anders opgevangen maar mochten later die dag terug naar huis.

Eén man raakte ernstig gewond. Hij was op dat moment in het busje. Hij ligt in het ziekenhuis met meerdere brandwonden.

Forensisch en tactisch rechercheurs, waaronder Team Explosieven Verkenning (TEV), deden onderzoek in de Hoogaarsstraat en spraken met een aantal getuigen. Agenten namen daarbij de beschadigde bestelbus, inclusief gasflessen in de bus, voor nader onderzoek in beslag. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat er geen opzet in het spel is en doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.