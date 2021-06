Voor de tweede keer is in museum Beeld en Geluid aan de Zeestraat in Den Haag een expositie van World Press Photo te zien. De tentoonstelling begint op 17 juli en duurt tot en met 5 september.

Bezoekers zien ruim 150 foto's die internationaal bekroond zijn. Centraal staan beelden van de wereldwijd uitgebroken coronapandemie in 2020. Ook protesten komen voorbij. Omdat de pandemie nog steeds niet voorbij is, heeft het museum de expositie zo ingedeeld dat bezoekers de tentoonstelling op een veilige manier kunnen zien. Ook zijn er tijdslots. Kaarten zijn vanaf vandaag te bestellen.

Het is de tweede keer dat de World Press Photo naar Den Haag komt. En daar is het museum trots op, laat directeur Tom de Smet weten. "Kunnen zeggen én tonen wat je wilt is een grondrecht waar onze democratie op drijft. Beeld en Geluid Den Haag nodigt in haar museum bezoekers uit om mee te denken over de rol die zij, journalisten, fotografen, machthebbers en bedrijven innemen in het publieke debat."

Hij vervolgt: "Met World Press Photo halen we opnieuw een gedroomde tentoonstelling in huis met unieke foto's van een onvergetelijk jaar, gemarkeerd door de pandemie en protesten over sociale gerechtigheid."