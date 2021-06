De man die in de regio van Den Haag woont zag op sociale media een advertentie van een zeer bekende crypto-exchange. Hij was van plan een relatief klein bedrag van 500 euro te investeren. Hij voerde zijn gegevens in en werd vervolgens benaderd door verschillende investeringsmaatschappijen.

Na de 500 euro te hebben betaald, werd de man benaderd om nog een paar duizend extra over te maken, voor een aantrekkelijk rendement. Dit geld zou hij daarna gelijk weer teruggestort krijgen. De man moest daarvoor een app installeren op zijn telefoon en computer. Doordat hij deze apps installeerde, kregen de oplichters toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

Ook werd het slachtoffer overgehaald om zijn bankgegevens af te staan, zodat zij een rekening konden openen in Duitsland. Vanaf daar kon hij zogenaamd gemakkelijk investeren. In werkelijkheid werden er vanaf deze rekening grote bedragen overgemaakt waarmee bitcoin werd aangeschaft. De man kon echter niet zelf beschikken over de plek waar de virtuele munten kwamen te staan. In totaal raakte hij op deze manier ruim acht ton kwijt. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van beleggingsfraude.