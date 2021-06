Bij de Blokker aan het Spui in Den Haag is vanochtend brand uitgebroken. Het vuur is inmiddels onder controle.

De brandmelding kwam binnen doordat de sprinklerinstallatie door de brand werd geactiveerd. "Bij de bestrijding van de brand zijn twee blusvoertuigen ingezet omdat in eerste instantie niet bekend was waar de brand zich bevond", laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Na onderzoek bleek de brand in de kelder te zijn ontstaan. Snel waren de vlammen geblust. "Niemand is gewond geraakt." De brandweer heeft de winkel en omliggende zaken geventileerd omdat er veel rook in de panden bleef hangen. Salvage gaat de winkeleigenaren helpen bij de afhandeling van de schade.