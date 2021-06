Een bestuurder heeft vanmiddag met zijn Mercedes de 'horrorpoller' op de Escamplaan uit de grond gereden. Andere bestuurders die hem voor gingen bleven vaak op de paal steken, maar tegen deze automobilist met een wagen van ruim 2.000 kilo was de poller niet opgewassen.

De man kwam hard aanrijden en wist zijn hele voertuig over de paal te krijgen. De paal werd volledig uit de grond gereden en onderdelen van de auto werden hierdoor losgerukt van het voertuig. Onder meer de bumper, het kenteken en andere stukken auto lagen op de weg.

Door de harde knal ontsprongen de airbags in de auto. De man kwam meters verderop pas tot stilstand. Hulpdiensten zijn uitgerukt om de situatie onder controle te krijgen. Ambulancepersoneel heeft de man nagekeken. Zijn auto is in elk geval total-loss.

Ook de politie was aanwezig. Omdat hij op een busbaan reed, zal hij een boete krijgen. Ook de kosten voor de reparatie worden op hem verhaald.

Het is volgens calamiteitensite Regio15 de 24ste keer dat iemand tegen de poller rijdt sinds de plaatsing aan de Escamplaan, ter hoogte van het Hagaziekenhuis. De paal was vanmorgen gemaakt omdat er dit weekend twee personen tegenaan waren gereden, maar dat was dus van korte duur. Vandaag zijn er in totaal al drie automobilisten tegen de bewegende paal geknald.