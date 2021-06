Op de Escamplaan in Den Haag is zondagavond een automobilist tegen een verkeerslicht gereden. De bestuurder is er daarna vandoor gegaan.

De bestuurder liet de auto achter en ging er te voet vandoor. Het voertuig is door een berger meegenomen. De auto raakte door de aanrijding flink beschadigd.



De Escamplaan is de laatste weken dagelijks in het nieuws vanwege de nieuwe pollers die daar geplaatst zijn. Dit weekend reden auto's nummer 20 en 21 tegen de beruchte pollers.