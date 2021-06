In een woning aan De Rhijenhof in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag een explosie geweest. Er raakte niemand gewond, er is wel behoorlijke schade aan de woning.

De hulpdiensten werden rond 1.30 uur opgeroepen vanwege een harde knal in een woning. De brandweer, twee ambulances en een traumahelikopter gingen met spoed naar De Rhijenhof toe.

Een bewoner van het huis is door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.



De politie doet onderzoek, het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosie. Een erker naast de deur van de vrijstaande woning is behoorlijk beschadigd.