Een traumahelikopter is zondagmiddag uitgerukt om hulp te verlenen aan een kindje dat uit het raam van een woning is gevallen. Dit gebeurde op de Joubertstraat in Den Haag.

Politieagenten hebben het traumateam met spoed vanaf de helikopterlandplaats naar de woning gebracht. Daar heeft het traumateam hulp verleend.

Het kindje is direct naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met de jongen gaat is vooralsnog onbekend.