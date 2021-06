De Haagse pandbrigade stuitte deze week op een woning waar ruim achthonderd liter brandbare vloeistof ‘compleet onverantwoord’ lag opgeslagen. Vanwege het brandgevaar moesten de vloeistoffen direct door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd worden.

Een paar keer per jaar voert de gemeente Den Haag een grote handhavingsactie uit in een stadsdeel. Zo ook afgelopen donderdag in de omgeving van de Beeklaan en Weimarstraat. Van de gecontroleerde 22 woningen was in slechts 9 gevallen de regelgeving op orde. In overige woningen was sprake van misstanden zoals illegale kamerverhuur of woningsplitsing. De inschrijvingen in de basisregistratie personen (BRP) van 13 personen bleek niet in orde. Ook volgt er in 19 gevallen een onderzoek naar de huurprijs die wordt gevraagd. Die zou te hoog zijn.

Naast het controleren van panden werden ook andere misstanden onderzocht. Zo werd er door de politie een grote verkeerscontrole gehouden in de buurt van De Zevensprong. Honderden deelnemers van het verkeer werden gecontroleerd. Tientallen automobilisten werden beboet voor het overtreden van de verkeersregels. Twee personen werden aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 32 scooterrijders kunnen binnenkort een bon verwachten.

Bij twee automobilisten trof de Douane in totaal bijna negenduizend illegale sigaretten aan. Deze werden direct in beslag genomen en beide bestuurders moesten 3.900 euro betalen voordat zij hun weg mochten vervolgen. Verder stond één persoon gesignaleerd bij de politie voor DNA-afname.

Ook parkeerovertredingen werden donderdag aangepakt. 126 voertuigbezitters parkeerden zonder te betalen. Vijftien auto's stonden foutgeparkeerd en bij drie werd er een wielklem aangebracht. Ook werden er 66 gestalde fietsen van de stoep verwijderd.

In totaal zijn vijf mensen opgepakt.