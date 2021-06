In de Alkemadelaan in Den Haag heeft vrijdag korte tijd brand gewoed op het dak van een appartementencomplex. Een persoon is met brandwonden naar een ziekenhuis gebracht.

Een houten schuurtje op het dak vatte vlam en er kwam veel rook vanaf. Er zijn meerdere eenheden ingezet om deze brand te blussen. Ook zijn de naastgelegen woningen uit voorzorg ontruimd. Na controle op aanwezigheid van koolmonoxide mogen de bewoners van deze woningen terug naar hun woningen.

De brandweer heeft de vlammen snel kunnen doven, maar er moesten wel sloopwerkzaamheden worden verricht om goed bij de vlammen te kunnen komen. De schade aan het gebouw is aanzienlijk.