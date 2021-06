Op de Meppelrade in Den Haag is een jongetje op een step geschept door een busje. Het kind is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op vrijdagmiddag rond 14.30 uur. Het jongetje stak met zijn elektrische step over en het busje kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer is in de ambulance nagekeken en met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Een elektrische step die rijdt op oplaadbare batterijen is alleen toegestaan op de weg als die door de minister is aangewezen als bijzondere bromfiets. Andere elektrische steppen zijn niet toegestaan op de openbare weg. De politie heeft deze step in beslag genomen.