Politieman Dennis (29) van de eenheid Den Haag heeft donderdag een eremedaille gekregen voor zijn daadkrachtige en beheerste optreden bij de steekpartij waarbij Malek F. drie mensen neerstak.

Agent Dennis greep direct in toen Malek F. op 5 mei 2018 drie willekeurige voorbijgangers neerstak nabij de Haagse Hogeschool. "Ter plekke vordert Dennis een fiets en gaat achter hem aan", legt de politie uit. "Als hij niet op zijn aanroepen reageert, doet Dennis wat hij moet doen om het geweld te stoppen: hij schiet de verdachte in zijn been."

Door deze actie kon Malek F. vervolgens worden aangehouden door Dennis en zijn collega's. "Daadkrachtig en beheerst optreden", omschrijft korpschef Henk van Essen. "Je bleef kalm, analyseerde de situatie, keek om je heen en greep in. Ondertussen werd er hulp verleend aan de zwaargewonde slachtoffers. Jullie hebben die dag levens gered."

De Eremedaille is de hoogste onderscheiding binnen de Nederlandse politie, bedoeld voor een uitzonderlijke prestatie, innovatie of iemands algehele carrière. "De onderscheiding is een zeer terechte blijk van erkenning, waardering en respect."