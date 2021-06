Enkele honderden jongeren zijn donderdag naar Den Haag gekomen om mee te lopen in de protestmars van Fridays For Future en MBO For Climate. Zij willen hiermee aandacht vragen voor het klimaat.

Zij verzamelden zich bij de rechtbank. Daar werd vandaag zes jaar geleden het Urgenda-vonnis uitgesproken, waarin stond dat het broeikasgas CO2 in 2020 met zeker 25 procent is teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990.

Fridays For Future en MBO For Climate hebben de 'klimaatstaking' samen georganiseerd. Op een kar namen demonstranten een grote wekker mee, om de politiek 'eraan te herinneren dat hun tijd op is, en dat er nu een goed klimaatplan moet komen'.

Veel jongeren lopen rond met groene vlaggen van Fridays For Futures. Die organisatie is bekend van klimaatprotesten op vrijdagen, maar vanwege het jubileum van de klimaatzaak is er besloten deze keer op donderdag te demonstreren. De organisatie riep deelnemers op afstand van elkaar te houden en een mondkapje te dragen.

Op 24 juni 2015 won stichting Urgenda, samen met met 900 mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. De Staat tekende beroep aan tegen dit vonnis. Op 9 oktober bekrachtigde het Haagse Hof het vonnis van de rechter. Op 20 december 2019 is het cassatieberoep van de Staat verworpen.