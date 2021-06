Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren moet zich woensdag verweren tegen de storm van kritiek op de betaalde bijbaan die ze bij Energie Beheer Nederland (EBN) wil aannemen. Vrijwel de voltallige politieke oppositie spreekt er schande van.

De Haagse partijen vinden dat haar bijbaan bij een staatsbedrijf dat aan gaswinning doet, niet te rijmen valt met haar boodschap als lokaal wethouder om als stad juist versneld van het gas af te gaan. Ook vrezen ze voor belangenverstrengeling.

"Wethouder Liesbeth van Tongeren zal moeten kiezen", zeggen onder anderen de Haagse SP en Hart voor Den Haag. "Het is het één óf het ander. Want deze functies gaat absoluut niet samen", meent raadslid Lesley Arp van de SP.

Om de kou een beetje uit de lucht te halen, laat Van Tongeren nu toetsen of haar bijbaan bij EBN daadwerkelijk verenigbaar is met haar werk als wethouder duurzaamheid in Den Haag. Het gaat om een screening zoals alle wethouders die eerder kregen bij de toetreding tot het huidige college in 2019. "De uitkomst is richtinggevend voor mijn keuze", stelt ze.

Of kritische partijen als Hart voor Den Haag, de Haagse Stadspartij, de Partij voor de Dieren, de SP en de PVV daar genoegen mee nemen is nog maar de vraag. Hart voor Den Haag in elk geval niet. "Ze reageert als een kat in het nauw. Maar voor ons verandert er niks. Ze blijft wethouder duurzaamheid, of ze wordt commissaris bij EBN. Meer smaken zijn er niet", zegt raadslid Ralf Sluijs

GroenLinks ziet de bijbaan van haar wethouder als geen probleem. Dat het staatsbedrijf zich ook met gaswinning bezig houdt, verontrust fractieleider Arjen Kapteijns niet. "100 procent duurzame bedrijven bestaan (nog) niet", zegt hij. "Het lijkt me juist heel goed dat er bij Energie Beheer Nederland wat extra duurzaamheidspower bijkomt."