Dankzij slimme huiscamera's kon een man live meekijken hoe vier dieven het huis van zijn 82-jarige moeder aan de Nevenstede in Den Haag leegroofden. Hij belde meteen de politie, die het viertal op heterdaad kon betrappen. Een van hen opende zelfs de deur toen de agenten aanbelden.

De dieven, drie vrouwen en een man, wisten zich naar binnen te praten bij de bejaarde vrouw door middel van een babbeltruc. De vier liepen de woning in en stelden zich voor als nieuwe buren die dit met cake wilden vieren met de bewoonster. De bejaarde werd in de keuken afgeleid door één van de vrouwen, terwijl de andere drie de woning aan doorzochten op zoek naar waardevolle spullen.

De zoon zag dit via een camerasysteem dat in het huis was opgezet en belde de politie. Even later stonden agenten aan de deur. De drie vrouwen van 23, 28 en 59 jaar en de vijftigjarige man zijn aangehouden. De jongste verdachte komt uit Capelle aan den IJssel en de anderen uit Rotterdam.