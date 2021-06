Ondernemers in Haagse winkelgebieden lijken tevreden met de Bedrijveninvesteringszones (BIZ), afgebakende gebieden waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Van de 23 hebben er zeven besloten om nog eens vijf jaar door te gaan. De rest neemt later dit jaar een besluit.

"Het is goed om te zien dat ondernemers uit deze zeven winkelgebieden volmondig 'ja' hebben gezegd tegen weer vijf jaar BIZ. Met een BIZ zijn ondernemers namelijk veel beter georganiseerd en wordt er gezamenlijk geïnvesteerd in de winkelgebieden", aldus de Haagse wethouder Saskia Bruines (economie).

"De saamhorigheid onder de ondernemers in winkelcentrum Loosduinen is enorm toegenomen sinds wij een BIZ zijn geworden", zegt penningmeester Peter Wijngaards. "Er is weer eenheid en trots op 'ons Loosduinen'. Omdat we nu echt dingen voor elkaar krijgen." Door de BIZ zijn ondernemers beter georganiseerd en daarmee ook een stevige gesprekspartner voor de gemeente en andere partners in het gebied zoals vastgoedeigenaren, legt hij uit.

"De BIZ zorgt er ook voor dat we vooruitkijken naar de toekomst van ons winkelcentrum", zegt voorzitter Wim Schmale van de BIZ Betje Wolffstraat. "Door de BIZ zijn de lijntjes met de gemeente korter en we krijgen meer gedaan."