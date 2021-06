Meer dan vijftig levensechte dinosaurussen nemen komende zomer World Forum Theater in Den Haag over. De brullende en bewegende dieren worden deze week door dertig technici in elkaar gezet.

De dino's zijn speciaal voor de tentoonstelling gemaakt. Expo manager Mariska van den Hout vertelt dat de beesten dinsdag aankwamen in Den Haag. "Dat gebeurt met speciale vrachtwagens. Op het podium komt een immense T. rex die beweegt en kan brullen. Het is een intense beleving voor het publiek."

Aan de hand van een speurtocht kan het publiek ook kennis maken met de leefgewoonten van dinosaurussen die miljoenen jaren geleden de aarde bevolkten. "World of Dinos gaat daarbij veel verder dan een regulier museum. De decors sluiten aan bij de natuurlijke leefgebieden die passen bij de desbetreffende dinosaurus. Licht- en geluidseffecten maken de beleving compleet."

De agenda die normaal gevuld is met congressen en theatervoorstellingen is wegens corona nagenoeg leeg. Daardoor kan het World Forum de hele zomervakantie gevuld worden met de grote dino's. De tentoonstelling is van 3 juli tot en met 29 augustus te zien.