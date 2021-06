De 26-jarige vrouw die afgelopen dinsdagavond werd gevonden in de Prinsessetuin in Wassenaar is niet omgekomen door een misdrijf. Dat meldt de politie dinsdag.

Het lichaam van de vrouw werd dinsdag 15 juni rond 19.00 uur gevonden in het park van landgoed Huize De Paauw. Lange tijd was het onduidelijk hoe de vrouw om het leven was gekomen.

De forensische opsporing heeft lang onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat de vrouw niet door een misdrijf is omgekomen.