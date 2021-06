Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een inval gedaan in een pand aan De Gheijnstraat in Den Haag. Er is een persoon aangehouden.

De politie kwam af op een melding dat er mogelijk personen met vuurwapens bij het pand waren gezien. Agenten in kogelwerende vesten gingen het pand samen met enkele hondengeleiders en hun honden binnen.

Agenten troffen geen vuurwapens aan, maar wel zo'n vijftien personen die daar illegaal aan het gokken waren. Zij hebben allemaal een boete gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. Er zijn drie pokertafels, fiches en kaarten in beslag genomen. Een 34-jarige man uit Den Haag is aangehouden op verdenking van witwassen, vanwege een groot geldbedrag dat hij bij zich had. Ook had hij geen ID-kaart bij zich. De politie doet onderzoek.