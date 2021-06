Op de Moerweg in Den Haag is zondagavond een auto tegen een boom gereden. De bestuurder raakte lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur op de kruising met de Jan Luykenlaan. Door onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Brandweer, politie en ambulance kwamen met spoed naar de plek van het ongeval.

De brandweer kon al snel weer retour, omdat er niemand bekneld zat .De bestuurder is in de ambulance onderzocht en bleek lichtgewond te zijn geraakt. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. De Moerweg was korte tijd afgesloten vanaf het Erasmusplein richting de Melis Stokelaan. De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.