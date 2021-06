Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een inval gedaan in een pand aan De Gheijnstraat in Den Haag. Er is een persoon aangehouden.

Agenten in kogelwerende vesten gingen het pand samen met enkele hondengeleiders en hun honden binnen. Er waren ongeveer vijftien mensen binnen, die het pand uit werden begeleid en hun handen tegen de muur moesten zetten. Daar zijn zij gefouilleerd en vervolgens weggestuurd.

Wat hiervan de reden van de inval is, is nog niet bekend. Er stonden ongeveer tien politiewagens in de straat, die tijdens de inval volledig afgesloten was.