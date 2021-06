Een persoon is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de A4 richting Rotterdam. De afrit naar Delft en Rijswijk was hierdoor tijdelijk afgesloten.

Een automobilist knalde met zijn voertuig op de auto voor zich. De hulpdiensten rukten uit om de slachtoffers bij te staan.



Eén van de inzittenden is bij de aanrijding gewond geraakt. De vrouw is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Een berger heeft beide voertuigen afgesleept.