Twee auto's zijn zaterdag tegen elkaar geknald op de Beresteinlaan in Den Haag. De schade is aanzienlijk.

Direct na de aanrijding hebben meerdere getuigen de hulpdiensten gebeld. Twee inzittenden zijn door ambulancepersoneel onderzocht op verwondingen. "Een persoon is inmiddels weer uit de ambulance, de andere ligt er op dit moment nog in", meldt calamiteitensite District.



Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De weg is in beide richtingen afgesloten.