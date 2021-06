Een dronken Delftenaar was het op zijn zachts gezegd niet eens met zijn aanhouding en dat liet hij op een wel hele eigenaardige manier blijken.

Bij de Delftse politie kwamen afgelopen week meerdere meldingen binnen van rookoverlast uit een tuin. Agenten besloten een kijkje te gaan nemen en roken bij aankomst in de straat al een flinke brandlucht. "Een bewoner was een boomstam en een paar planken aan het verbranden in zijn tuin", legt de politie uit. "Dit gaf dusdanig veel rook, dat buren er echt erge last van hadden." De agenten vroegen de man om het vuur te doven, maar dat zag de Delftenaar niet zitten. Hij weigerde mee te werken aan het verzoek van de politie. "En hij was inmiddels flink onder invloed van alcohol."

De agenten gaven hem nog een laatste waarschuwing. Als hij de brand niet zou uitmaken, dan zou hij daar een bekeuring voor krijgen. "De man besloot nog steeds om niet mee te werken en de collega's maakten het vuur uit met een brandblusser." Dit tot groot ongenoegen van de man die direct één van de agenten ging beledigen. "Ook hiervoor kreeg hij in eerste instantie een waarschuwing. Toen de man door bleef gaan, vonden de collega's het genoeg en hielden zij de man aan."

Eenmaal op het politiebureau werd de man claustrofobisch. Hij vroeg of hij misschien op de luchtplaats mocht verblijven. Dat vonden de agenten geen probleem, maar dat bleek achteraf niet zo handig. "Tijdens zijn verblijf, is hem meermaals gevraagd of hij nog gebruik moest maken van het toilet." De dronken man zei van niet, maar toen de Delftenaar eenmaal weg mocht stonk het ook ineens op de binnenplaats. "Ditmaal niet naar de rook, maar naar poep." De man had zijn behoefte op de luchtplaats gedaan. "Op een bord, dat dan weer wel."

De agenten lieten hem er niet zomaar mee wegkomen. "Uiteraard mocht hij zelf zijn zooi opruimen." En hij verliet vervolgens met twee processen-verbaal het bureau.